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1 час назад

Кулеба: Киев продолжит боевые действия, несмотря на референдумы о вхождении регионов в РФ

ТАССиещё 3

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева и украинские власти продолжат боевые действия.

Киев отреагировал на сообщения о готовящихся референдумах
Фото: ReutersReuters

Как написал Кулеба в Twitter, планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "ничего не изменят".

"Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - продолжил он.

В ДНР обозначили формулировку вопроса референдума

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал готовящиеся референдумы "шантажом".

В мире,Дмитрий Кулеба,Андрей Ермак,
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