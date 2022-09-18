Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать режим прекращения огня с Арменией и работать над урегулированием нерешенных вопросов между Баку и Ереваном посредством переговоров. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепартамента США.