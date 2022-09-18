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2 часа назад

Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня с Арменией

ТАССиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать режим прекращения огня с Арменией и работать над урегулированием нерешенных вопросов между Баку и Ереваном посредством переговоров. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня
Фото: ReutersReuters

"Госсекретарь приветствовал прекращение недавних боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Он призвал президента Алиева придерживаться режима прекращения огня, осуществить взаимный отвод войск и работать над урегулированием всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров", - отмечается в сообщении.

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