Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать режим прекращения огня с Арменией и работать над урегулированием нерешенных вопросов между Баку и Ереваном посредством переговоров. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепартамента США.
"Госсекретарь приветствовал прекращение недавних боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Он призвал президента Алиева придерживаться режима прекращения огня, осуществить взаимный отвод войск и работать над урегулированием всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров", - отмечается в сообщении.