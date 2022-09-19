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1 час назад

Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН

Lenta.ruиещё 2

Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине за проведение спецоперации России, пишет газета Guardian.

Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН
Фото: ReutersReuters

Издание сообщило, что Украина намерена добиться осуществления своих планов, согласно которым мирный договор будет включать в себя «многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов».

«Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов», — подчеркивается в публикации.

Законодательство Великобритании и Европы дают возможность заморозить активы Центробанка России и ряда предпринимателей, однако не предполагают их конфискации и начисления в фонд восстановления Украины.

В начале июня активы российских инвесторов массово заблокировали, поскольку Национальный расчетный депозитарий попал под санкции Европы. Он является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, который имеет доступ к мировой финансовой системе.

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