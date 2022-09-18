Посол Азербайджана заявил о нападении на здание миссии в Париже

В Париже «армянские фанатики» предприняли штурм здания посольства Азербайджана. Об этом заявил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Он опубликовал видео, где несколько человек с флагами Армении пытаются с улицы проникнуть в здание посольства.

«Проживающие во Франции армянские фанатики предприняли штурм здания посольства Азербайджана», - написал посол в социальных сетях.

Мустафаев назвал молодых людей «армянскими варварами» и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, потребовав защиты:

«Позор Франции, которая не защищает посольства и игнорирует наши обоснованные просьбы, связанные с нашей безопасностью», - заявил Рахман Мустафаев.