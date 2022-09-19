Баку раскритиковал заявление Пелоси в поддержку Еревана

Председатель Милли меджлиса, парламента Азербайджана, Сахиба Гафарова раскритиковала заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в поддержку Еревана, посчитав его предвзятым. Ее слова приводит официальный сайт парламента.

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Она сообщила, что речь Пелоси относительно армяно-азербайджанского конфликта вызвала у Баку глубокое сожаление. «Высказывание спикера Палаты представителей США отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему. Известная в течение всей своей карьеры как проармянский политик, Нэнси Пелоси несомненно сделала упомянутое высказывание под воздействием армянской пропаганды», — отметила Гафарова.

Председатель парламента полагает, что недавняя поездка Пелоси в Армению служила способом «заручиться поддержкой армянского лобби» накануне выборов в Конгресс США. Гафарова также подчеркнула, что американскому политику следовало бы понять, что ее слова затрудняют процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Гафарова добавила, что вина за эскалацию конфликта лежит на Армении, нарушившей «территориальную целостность и суверенитет» Азербайджана и нанесшей урон «мирному процессу». Она напомнила, что за годы конфликта, политики, «подобные Нэнси Пелоси», ни разу не сделали заявлений в поддержку Азербайджана и игнорировали «этнические чистки» со стороны Армении. На фоне этого заявление Пелоси стоит расценивать как «очередное яркое проявление двойных стандартов», заключила Гафарова.