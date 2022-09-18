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59 минут назад

Митингующие в Кишиневе начали ставить палатки

Елена Прошина

Митингующие начали установку палаток перед парламентом Молдавии. Они требуют отправить в отставку правительство страны и провести досрочные выборы. Об этом пишет ТАСС.

Митингующие в Кишиневе начали ставить палатки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что демонстранты установили перед зданием парламента небольшой лагерь из десятка палаток. Они назвали его «Городком перемен».

Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор выступил перед протестующими с видеообращением. Он призвал добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду, премьер-министра Натальи Гаврилицы и правящей партии.

Он подчеркнул, что люди останутся в палатках до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.

Ранее сообщалось, что протестующие из различных районов Молдавии вышли в Кишиневе на массовый митинг.

В мире,Илан Шор,
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