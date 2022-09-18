Митингующие в Кишиневе начали ставить палатки

Митингующие начали установку палаток перед парламентом Молдавии. Они требуют отправить в отставку правительство страны и провести досрочные выборы. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что демонстранты установили перед зданием парламента небольшой лагерь из десятка палаток. Они назвали его «Городком перемен».
Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор выступил перед протестующими с видеообращением. Он призвал добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду, премьер-министра Натальи Гаврилицы и правящей партии.
Он подчеркнул, что люди останутся в палатках до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.
Ранее сообщалось, что протестующие из различных районов Молдавии вышли в Кишиневе на массовый митинг.