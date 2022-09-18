Оппозиция вышла на акцию протеста в Кишиневе

В Кишиневе началась массовая акция протеста. Сторонники оппозиции вышли к зданию администрации и требуют отставки руководства страны. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что недовольство жителей вызывает рост цен на продукты и электроэнергию, преследование молдавскими властями политических оппонентов.

По данным агентства, движение транспорта в правительственном квартале перекрыто. Полиция следит за порядком, но не вмешивается в действия митингующих.

Участники акции выступают преимущественно с политическими требованиями. Они призывают к немедленной отставке правительства, досрочным выборам, отставке президента Молдавии Майи Санду, прекращению преследований общественных деятелей.

Кроме того, они требуют «не уничтожать страну», а также заявляют о готовности «обменять Майю Санду на дрова».