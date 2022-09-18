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23 минуты назад

У украинского олигарха Коломойского прошел обыск

Майк Габриелян

В доме украинского олигарха Игоря Коломойского прошел обыск по делу о завладении имуществом «Укрнафты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

В доме украинского олигарха Коломойского прошел обыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обыск прошел в доме олигарха на курорте Буковель 18 сентября в 5 утра. Его провели члены Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Были изъяты документы и гаджет, с которого скачали данные.

Украинские СМИ утверждают, что следственные мероприятия проводились в рамках дела «Укрнафты». Коломойский является совладельцем этой компании, ее топ-менеджерам предъявлены обвинения.

Расследуется завладение имуществом и средствами «Укрнафты» в размере 13 млрд гривен. Следствие началось еще в 2019 году. Но тогда ему хода не дали.

Ранее авиакомпании Коломойского запретили использовать международный аэропорт в Днепропетровске.

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