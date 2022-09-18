В доме украинского олигарха Коломойского прошел обыск

В доме украинского олигарха Игоря Коломойского прошел обыск по делу о завладении имуществом «Укрнафты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
Обыск прошел в доме олигарха на курорте Буковель 18 сентября в 5 утра. Его провели члены Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Были изъяты документы и гаджет, с которого скачали данные.
Украинские СМИ утверждают, что следственные мероприятия проводились в рамках дела «Укрнафты». Коломойский является совладельцем этой компании, ее топ-менеджерам предъявлены обвинения.
Расследуется завладение имуществом и средствами «Укрнафты» в размере 13 млрд гривен. Следствие началось еще в 2019 году. Но тогда ему хода не дали.
Ранее авиакомпании Коломойского запретили использовать международный аэропорт в Днепропетровске.