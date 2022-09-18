В Турции восхитились реакцией Путина на угрозы Европы

«Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — заявил Путин (цитата по РБК).