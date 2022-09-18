В Турции восхитились реакцией Путина на угрозы Европы

Читатели турецкого издания Haber7 восхитились реакцией президента России Владимира Путина на угрозу Запада ввести потолок энергетических цен. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер в недавнем выступлении пообещал перестать поставлять Западу энергоресурсы в случае введения потолка цен на нефть и газ.
«Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — заявил Путин (цитата по РБК).
По его словам, останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».
Это вызвало поток читательских комментариев в Турции.
«Путин великолепен, жду продолжения», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи добавляют, что «аплодируют Путину», а европейцы должны понять смысл пословицы «что посеешь, то пожнешь»
«Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа», «Пусть Запад замерзнет, чтобы они опомнились», «Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо», — резюмируют читатели.
Ранее британские читатели оказались солидарны с турецкими, назвав Путина «настоящим лидером».