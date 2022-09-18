Экс-глава МИД Румынии снова заявил, что Украина должна вернуть территории

Бывший глава Министерства иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что его высказывания относительно того, что Украина должна уступить территории: Закарпатье — Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии, Донбасс и Крым — России, — соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам. Об этом сообщает телеканал Digi24.

Сообщается, что заявление Марга сделал в ответ на критику, которая обрушилась на него в соцсетях после призыва к Украине вернуть территории соседним странам.

«Мои утверждения соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам, а не сегодняшней пропаганде, которая послезавтра будет считаться ошибкой», — сказал он.

Экс-министр заявил, что может повторить свое высказывание в любой момент.

«Можно посмотреть международные документы — все они предусматривают уважение национального суверенитета. Но в соглашениях последнего времени добавляется: национальный суверенитет при условии безопасности другого. Ошибаются те, кто сводит дискуссию о конфликте на Украине к международному праву, забыв об исторических корнях конфликта и обязательной безопасности другого», — пояснил дипломат.

Марга напомнил, что «вопрос границ обострился после того, как Украина отказалась применять Минские соглашения, которые поддерживали и европейцы».

«Демократия и евроатлантическая приверженность — ценные приобретения, которые имеют фундаментальную важность для недавней истории страны. Но они обязывают нас принимать во внимание факты, конкретно и ответственно осмысливать реальность, а также отвергать ее искажение при помощи пропаганды для наивных», --резюмировал бывший глава румынского МИД.