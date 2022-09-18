В Швеции признали, что не готовы к отключениям электричества

Швеция плохо готова к отключениям электричества из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против России. Об этом предупредило Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB), сообщает телеканал SVT.

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Санкции ЕС против России, сокращение производства электроэнергии во Франции и низкий уровень воды в водохранилищах в Норвегии — это факторы, негативно влияющие на энергетическую безопасность Швеции. При этом эксперты говорят, что страна не готова к блэкауту.

«К сожалению, готовность в целом очень плохая. Уже в 2011 году мы определили 50 тысяч социально значимых предприятий, зависящих от электричества. Очень немногие из них сегодня имеют резервную мощность», - сказал управленец MSB Ян Улоф Олссон.

По его словам, следствием этого является то, что многие предприятия, магазины и компании просто закрываются в случае отключения электроэнергии, потому что у них нет плана «Б».

Замки на зданиях, неисправные светофоры, нарушенное трамвайное движение, отсутствие отопления и электронной связи — вот что грозит Швеции нынешней зимой, отмечает SVT.

«Энергетический кризис в Европе нарастает и затрагивает Швецию пока что в виде безудержного роста цен. Но риск увеличивается, поскольку этой зимой электричество придется отключать чаще, что, по мнению MSB, может иметь серьезные последствия», - резюмируют шведские журналисты.

Они добавляют, что «такого никогда раньше не было в Швеции», и это может повлиять на повседневную жизнь многих домохозяйств и компаний.