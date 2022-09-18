В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
28 минут назад

В Швеции признали, что не готовы к отключениям электричества

Майк Габриелян

Швеция плохо готова к отключениям электричества из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против России. Об этом предупредило Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB), сообщает телеканал SVT.

В Швеции признали, что не готовы к отключениям электричества
Фото: ТАССТАСС

Санкции ЕС против России, сокращение производства электроэнергии во Франции и низкий уровень воды в водохранилищах в Норвегии — это факторы, негативно влияющие на энергетическую безопасность Швеции. При этом эксперты говорят, что страна не готова к блэкауту.

«К сожалению, готовность в целом очень плохая. Уже в 2011 году мы определили 50 тысяч социально значимых предприятий, зависящих от электричества. Очень немногие из них сегодня имеют резервную мощность», - сказал управленец MSB Ян Улоф Олссон.

По его словам, следствием этого является то, что многие предприятия, магазины и компании просто закрываются в случае отключения электроэнергии, потому что у них нет плана «Б».

La Repubblica: Алжир сможет поставить Италии только 20% обещанного газа

Замки на зданиях, неисправные светофоры, нарушенное трамвайное движение, отсутствие отопления и электронной связи — вот что грозит Швеции нынешней зимой, отмечает SVT.

«Энергетический кризис в Европе нарастает и затрагивает Швецию пока что в виде безудержного роста цен. Но риск увеличивается, поскольку этой зимой электричество придется отключать чаще, что, по мнению MSB, может иметь серьезные последствия», - резюмируют шведские журналисты.

Они добавляют, что «такого никогда раньше не было в Швеции», и это может повлиять на повседневную жизнь многих домохозяйств и компаний.

Ранее в германском парламенте депутаты перессорились из-за фразы о «беспрецедентной экономической войне против самого важного поставщика энергоресурсов» - России.

В мире,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители