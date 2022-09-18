В Польше признали, что на стороне России «половина человечества»

Обозреватель Енджей Белецкий в статье для влиятельной газеты Rzeczpospolita рассказал о том, что Западу не удалось добиться международной изоляции России. Ее фактически поддерживает «половина Земли».
Белецкий подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин встретился на саммите ШОС с главами КНР, Индии, Ирана и Турции. Соответственно, «ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может».
Автор статьи пояснил, что встреча президента России с главой Индии Нарендрой Моди шокировала Запад.
Он напомнил также, что в Нью-Дели не стали вводить ограничительные меры против Москвы, что позволило Индии сохранить импорт российского оружия и нефти.
Член НАТО Турция также не присоединилась к санкциям против России, сделала ставку на сбалансированную, продуманную политику в конфликте вокруг Украины, уточнил Белецкий.
Иран в сложившейся ситуации фактически занял сторону РФ, одобрил проведение спецоперации, посчитав, что она начата для «законной защиты геостратегических интересов» Москвы, добавил автор.
По оценке Белецкого, все же главным союзником РФ остался Китай. Глава КНР Си Цзиньпин сообщил о намерении двух мировых держав более тесно сотрудничать в значимых сферах.