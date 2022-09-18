В Польше признали, что на стороне России «половина человечества»

Обозреватель Енджей Белецкий в статье для влиятельной газеты Rzeczpospolita рассказал о том, что Западу не удалось добиться международной изоляции России. Ее фактически поддерживает «половина Земли».

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Белецкий подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин встретился на саммите ШОС с главами КНР, Индии, Ирана и Турции. Соответственно, «ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может».

Автор статьи пояснил, что встреча президента России с главой Индии Нарендрой Моди шокировала Запад.

Он напомнил также, что в Нью-Дели не стали вводить ограничительные меры против Москвы, что позволило Индии сохранить импорт российского оружия и нефти.

Член НАТО Турция также не присоединилась к санкциям против России, сделала ставку на сбалансированную, продуманную политику в конфликте вокруг Украины, уточнил Белецкий.

Иран в сложившейся ситуации фактически занял сторону РФ, одобрил проведение спецоперации, посчитав, что она начата для «законной защиты геостратегических интересов» Москвы, добавил автор.