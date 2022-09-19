Rzeczpospolita: Россию поддерживает половина человечества

Россию поддерживают Китай, Турция, Индия и Иран. Об этом в польском издании Rzeczpospolita пишет обозреватель Енджей Белецкий.

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По словам Белецкого, самым важным партнером для России по-прежнему остается председатель КНР Си Цзинпин. «В Самарканде российский лидер поблагодарил китайцев за «взвешенный подход к конфликту на Украине». Последний ответил заверением во «все более тесном сотрудничестве двух мировых держав», — пишет обозреватель.

В польском издании также отметили сотрудничество между Россией и Турцией. «Турция, хотя и является членом НАТО, также не присоединилась к введенным против России западным санкциям, проводя, как определили в Анкаре, «сбалансированную политику в отношении украинского конфликта», — сообщается в издании. Так, например, пять крупнейших турецких банков присоединились к системе «Мир», альтернативной системе финансовых транзакций Visa и Mastercard, которую строит Россия.

«Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди должна быть шокирующей для Запада. Индия стала вторым по величине импортером российской нефти после Китая, хотя ранее она ввозила лишь небольшую часть. Индия также стала крупным импортером российских удобрений», — добавил Белецкий.

Власти Ирана же считают конфликт России и Украины «законной защитой геостратегических интересов России». Иран не осуждает российскую спецоперацию на Украине.