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22 минуты назад

Еврокомиссия предложила заморозить выплаты для Венгрии

Илья Родин

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал в социальных сетях, что организация предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета. В частности, приостановить 65% выплат Венгрии по соответствующим программам. Об этом пишет ТАСС.

Еврокомиссия предложила Евросоюзу заморозить выплаты для Венгрии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что денежные средства в размере €7,5 млрд должны были поступить Будапешту по трем ключевым программам фонда «сбалансированного развития» ЕС.

Эрик Мамер пояснил, что мера временная, вводится «в ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии».

Ранее сообщалось, что власти страны приняли решение о создании независимого антикоррупционного органа. Кроме того, планировалось ввести систему оценки госзакупок.

В мире,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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