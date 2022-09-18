Еврокомиссия предложила Евросоюзу заморозить выплаты для Венгрии

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал в социальных сетях, что организация предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета. В частности, приостановить 65% выплат Венгрии по соответствующим программам. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что денежные средства в размере €7,5 млрд должны были поступить Будапешту по трем ключевым программам фонда «сбалансированного развития» ЕС.

Эрик Мамер пояснил, что мера временная, вводится «в ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии».