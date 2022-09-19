Президент ФРГ оценил значение встреч на похоронах Елизаветы II

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Лондон на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II и провел встречи с главами Ганы, Эфиопии, Франции, Словении, Молдавии и стран Скандинавии. Об этом он рассказал в эфире немецкого телеканала ZDF.

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Штайнмайер оценил значение встреч на похоронах Елизаветы II и отметил их ценность. Однако подобные беседы не дадут новых идей по ситуации на Украине, уверен глава государства.

«Это очень ценно. Но я думаю, нам не следует ожидать, что на таких встречах в кулуарах траурной и похоронной церемоний появятся новые инициативы по мирным решениям, или вдруг родятся идеи о том, как закончить войну на Украине», — отметил он.

Президент Германии сообщил, что официальные делегации добирались к Букингемскому дворцу на автобусах. По его словам, в Лондон прибыли представители 235 стран. «Это сложная задача для организаторов, и британцы справились с ней отлично», — подчеркнул он.

Штайнмайер добавил, что благодаря перемещению по Лондону на автобусах главы государств могли пообщаться друг с другом в течение 2-2, часов. «Было множество возможностей побеседовать друг с другом и, я думаю, все мы эту возможность использовали, потому что прошло два года, во время которых такие встречи были едва ли возможны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что более 100 рейсов отменят в Лондоне для проведения похорон королевы Елизаветы II. Такое решение приняли в качестве знака уважения королевской семье.