Президент Армении нарушил правила прощания с Елизаветой II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun.

Отмечается, что Хачатуряна, пришедшего в Вестминстерский холл одноименного дворца в воскресенье утром, сфотографировал на телефон один из его помощников. По данным газеты, упомянутый инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой.

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Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле - самом вместительном и старинном зале одноименного дворца. На гробе установлены символы королевской власти - держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Корону и скипетр, доставленные из Тауэра, украшают бриллианты "Куллинан - I" и "Куллинан - II". У гроба круглосуточно несут стражу телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража (бифитеры) из Тауэра. При этом люди, которые приходят проститься с монархом, имеют возможность находиться на расстоянии примерно в 3-4 м от самого гроба, накрытого королевским штандартом.

Гроб с телом королевы с 17:00 (19:00 мск) 14 сентября находится в Вестминстерском дворце в Лондоне, где с ней могут проститься десятки тысяч желающих до 06:30 (08:30 мск) 19 сентября, когда состоятся похороны монарха. Согласно министерству цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, тем, кто только сейчас занял место в очереди, придется отстоять в ней порядка 12 часов. Ввиду скорого завершения церемонии публичного прощания власти королевства в воскресенье рекомендовали более не занимать место в ней.

Для ВИП-персон, включая британских парламентариев и лидеров иностранных государств, открыт отдельный вход во дворец. По оценке властей, всего с королевой за четыре с половиной дня успеют проститься порядка 500 тыс. человек. В субботу вечером в связи с низкими температурами порядка 260 человек, стоявших в очереди, обратились за помощью к врачам.