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1 час назад

В ООН заявили о сильнейшем давлении на Гутерреша со стороны Западных стран

Илья Родин

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад оказывает поистине колоссальное давление на генсека организации Антониу Гутерреша. Об этом пишет РИА «Новости».

В ООН заявили о сильнейшем давлении на Гутерреша со стороны Западных стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полянский пояснил, что спецоперация на Украине отчетливо показала, что в ООН накопилось большое количество застарелых проблем. В частности, в руководящем звене доминируют представители западных государств.

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Он уточнил, что географическое распределение должностей в Секретариате ООН напрямую зависит от размера вносимых странами обязательных и добровольных взносов. Вторые нередко сопоставимы первыми по объему.

Чиновник подчеркнул, что Россия и многие развивающиеся государства пытаются решить этот вопрос, но пока этого достичь не удалось в силу различных факторов.

«В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран», - рассказал Полянский.

Первый зампостпреда добавил, что лидеры западных стран продвигают через кадры свою повестку, не стесняются оказывать давление на Секретариат.

В мире,Политика,Антониу Гутерреш,Дмитрий Полянский,
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