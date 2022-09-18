Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев заявил, что агрессивно настроенные представители армянской диаспоры во Франции в воскресенье, 18 сентября, совершили нападение на посольство республики в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Проживающие во Франции армянские фанатики совершили нападение на посольство Азербайджана», — заявил Мустафаев.

Он подчеркнул, что правительство Франции проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в Ереване надеются, что США введут санкции против Баку, чтобы остановить «экспансионистские посягательства» Азербайджана.

До этого стало известно, что Армения подала в Международный суд (International Court of Justice) жалобу против Азербайджана на основании ее «военных преступлений».