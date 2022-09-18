В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Посол Азербайджана обвинил армянскую диаспору в нападении на здание миссии в Париже

Газета.Ruиещё 7

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев заявил, что агрессивно настроенные представители армянской диаспоры во Франции в воскресенье, 18 сентября, совершили нападение на посольство республики в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Проживающие во Франции армянские фанатики совершили нападение на посольство Азербайджана», — заявил Мустафаев.

Он подчеркнул, что правительство Франции проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в Ереване надеются, что США введут санкции против Баку, чтобы остановить «экспансионистские посягательства» Азербайджана.

До этого стало известно, что Армения подала в Международный суд (International Court of Justice) жалобу против Азербайджана на основании ее «военных преступлений».

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли боевые действия. Стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения.

В мире,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители