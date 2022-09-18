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1 час назад

ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке, погиб военнопленный

Илья Родин

Артиллеристы ВСУ снова обстреляли Еленовскую исправительную колонию в ДНР. В общей сложности они выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Пострадали 5 военнопленных, один из них погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Отмечается, что артиллерия стреляла из Новомихайловки, в 09:30 и в 10:20.

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных», - уточнили в Штабе.

Ранее сильный удар был нанесен по Еленовке в конце июля. В результате обстрела погибли 40 человек, 130 были ранены.

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