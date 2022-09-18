ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке

Артиллеристы ВСУ снова обстреляли Еленовскую исправительную колонию в ДНР. В общей сложности они выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Пострадали 5 военнопленных, один из них погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.
Отмечается, что артиллерия стреляла из Новомихайловки, в 09:30 и в 10:20.
«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных», - уточнили в Штабе.
Ранее сильный удар был нанесен по Еленовке в конце июля. В результате обстрела погибли 40 человек, 130 были ранены.