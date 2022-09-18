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32 минуты назад

Появились первые кадры масштабных разрушений от землетрясения на Тайване

Майк Габриелян

Опубликованы первые кадры масштабных разрушений после землетрясения на Тайване. Тайваньское Центральное информагентство (CNA) демонстрирует видео и фото, показывающие последствия стихии. Видны разрушенные дома и поврежденные автомобили на улицах, вздыбленные мосты, поврежденные железнодорожные станции, сошедшая с рельс электричка.

Второе сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в округе Тайдун в воскресенье, 18 сентября. Оно вызвало ударные волны, которые ощущались по всему Тайваню.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване

Эпицентр находился в 42,7 км к северу от округа Тайдун. Геологическая служба США оценила землетрясение в 7,2 балла.

Это сильнейшее землетрясение, произошедшее на Тайване за последние 48 часов, оно последовало за двумя субботними толчками силой 5,9 и 6,4 баллов.

Сразу после землетрясения поступили сообщения о поврежденных зданиях и сошедшем с рельсов поезде в Хуаляне.

Сейчас на острове действует угроза цунами. Толчки становятся всё сильнее

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