Появились первые кадры масштабных разрушений от землетрясения на Тайване

Опубликованы первые кадры масштабных разрушений после землетрясения на Тайване. Тайваньское Центральное информагентство (CNA) демонстрирует видео и фото, показывающие последствия стихии. Видны разрушенные дома и поврежденные автомобили на улицах, вздыбленные мосты, поврежденные железнодорожные станции, сошедшая с рельс электричка.

Второе сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в округе Тайдун в воскресенье, 18 сентября. Оно вызвало ударные волны, которые ощущались по всему Тайваню.

Эпицентр находился в 42,7 км к северу от округа Тайдун. Геологическая служба США оценила землетрясение в 7,2 балла.

Это сильнейшее землетрясение, произошедшее на Тайване за последние 48 часов, оно последовало за двумя субботними толчками силой 5,9 и 6,4 баллов.

Сразу после землетрясения поступили сообщения о поврежденных зданиях и сошедшем с рельсов поезде в Хуаляне.