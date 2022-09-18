В Англии заявили о планах России расширить «зоны нападения» на Украине

Британские военные заявили о планах России расширить «зоны нападения» на Украине, чтобы подорвать моральный дух украинского правительства и народа. Об этом сообщает Reuters.

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Великобритания считает, что в течение последней недели Россия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру даже на тех территориях, где разрушения не наносят значимого военного воздействия. Отмечается, что в планы миссии входили удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.