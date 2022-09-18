Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье в восточной части Тайваня, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, очаг залегал на глубине около 10 км, передает ТАСС.
На японском острове Миякодзима в префектуре Окинава объявлена угроза цунами. Высота волн может составить около 1 м.
Напомним, 11 сентября землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Папуа-Новой Гвинее. Эпицентр стихии располагался в 348 км к северо-западу от Порт-Морсби – столицы островного государства, в которой проживают 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.