В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России

«После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», – приводит слова Демко РИА «Новости» .

За последние годы в Венгрии приняли целый комплекс законов, направленных на защиту традиционных ценностей. Так, в середине сентября 2022 года женщин, собирающихся делать аборт, обязали на приеме у акушера-гинеколога послушать сердцебиение плода. В конце 2020 года страна приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной. В мае того же года парламент Венгрии проголосовал за запрет менять людям пол, указанный при рождении в документах. А годом ранее Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом. Кроме того, Будапешт намерен провести референдум об отношении граждан к ЛГБТ-пропаганде среди детей.