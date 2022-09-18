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1 час назад

В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России

Деловая газета "Взгляд"

Многие жители Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, заявил венгерский писатель Аттила Демко в комментарии изданию Politico.

В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отметило растущий разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать стране прогрессивные ценности.

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«После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», – приводит слова Демко РИА «Новости».

Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.

«Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность», – говорится в статье.

За последние годы в Венгрии приняли целый комплекс законов, направленных на защиту традиционных ценностей. Так, в середине сентября 2022 года женщин, собирающихся делать аборт, обязали на приеме у акушера-гинеколога послушать сердцебиение плода. В конце 2020 года страна приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной. В мае того же года парламент Венгрии проголосовал за запрет менять людям пол, указанный при рождении в документах. А годом ранее Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом. Кроме того, Будапешт намерен провести референдум об отношении граждан к ЛГБТ-пропаганде среди детей.

Между тем Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с «функционированием Конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев» и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.

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