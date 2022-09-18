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1 час назад

В конгрессе США призвали Пелоси уйти в отставку

Газета.Ru

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент, считает конгрессвумен-демократ Элисс Слоткин, передает Newsweek. По ее словам, пришло время сменить руководителя нижней палаты конгресса.

В США призвали Пелоси уйти в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам пора сменить руководство [в палате представителей]. У нас слишком много конгрессменов из Нью-Йорка и Калифорнии в руководстве. Хотелось бы увидеть больше разнообразия», — отметила Слоткин.

С точки зрения конгрессвумен, Пелоси стоит уйти и дать дорогу представителям Среднего Запада — географический регион США, в который входят 12 штатов из центральной и северо-восточной части страны. Как подчеркнула Слоткин, избиратели из этой части государства нуждаются в этом.

Пелоси прибыла в Армению

Ранее СМИ сообщили, что Пелоси хочет занять пост посла США в Италии, если Демократическая партия проиграет на промежуточных выборах в конгресс.

В мире,Демократическая партия США,
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