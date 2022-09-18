В Японии эвакуируют около 2,5 млн человек из-за тайфуна

В связи с приближением сильного тайфуна «Нанмадол» примерно 2,5 млн жителям японского острова Кюсю рекомендовано покинуть свои жилища и отправиться в эвакуационные центры, передает телеканал NHK. Преимущественно рекомендация касается жителей префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото.

Предполагается, что тайфун достигнет южного побережья Кюсю днем 18 сентября. Скорость ветра в его центре составляет 50 м/с, а при порывах возрастает до 70 м/с. По данным метеослужб, в префектуре Кагосима уже фиксируются порывы ветра свыше 40 м/с. Ожидается, что с приближением тайфуна высота волн в море может достигать 14 метров. Метеорологи прогнозируют выпадение до 600 мм осадков в течение суток и предупреждают об угрозе наводнений и оползней.