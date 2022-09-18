Не все украинцы на оставленных Россией территориях были рады пришедшим бойцам ВСУ. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

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«Хотя украинские солдаты и рассказали, что ликующие местные жители окружали их толпой на оставленных Россией территориях, угощали бренди, блинами и целовали женщины, это еще далеко не все жители этих регионов», — отмечено в материале.

Издание добавляет, что несмотря на то, что большинство местных жителей ушло вместе с отступающими российскими войсками, некоторые оставшиеся мирные жители, как сообщается, также не приветствовали украинские войска и сожалели об уходе вооруженных сил России.

Журналисты цитируют бойца украинского спецназа, который рассказал, что они получили соотношение «50 на 50» между теми, кто их поддерживал, и теми, кто был против.

«Они сказали: „Зачем ты пришел?“», — заявил боец ВСУ, комментируя реакцию оппозиционно настроенных к ним граждан.

Ранее сообщалось о том, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что к жителям предпринимаются карательные действия.