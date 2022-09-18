В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
35 минут назад

Daily Express: украинцы не рады возвращению солдат ВСУ

Ura.Ru

Не все украинцы на оставленных Россией территориях были рады пришедшим бойцам ВСУ. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Daily Express: украинцы не рады возвращению солдат ВСУ
Фото: 

«Хотя украинские солдаты и рассказали, что ликующие местные жители окружали их толпой на оставленных Россией территориях, угощали бренди, блинами и целовали женщины, это еще далеко не все жители этих регионов», — отмечено в материале.

Издание добавляет, что несмотря на то, что большинство местных жителей ушло вместе с отступающими российскими войсками, некоторые оставшиеся мирные жители, как сообщается, также не приветствовали украинские войска и сожалели об уходе вооруженных сил России.

Politico: Франция скрытно обучает украинских военных

Журналисты цитируют бойца украинского спецназа, который рассказал, что они получили соотношение «50 на 50» между теми, кто их поддерживал, и теми, кто был против.

«Они сказали: „Зачем ты пришел?“», — заявил боец ВСУ, комментируя реакцию оппозиционно настроенных к ним граждан.

Ранее сообщалось о том, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что к жителям предпринимаются карательные действия.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

В мире,Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители