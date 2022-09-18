Киев столкнулся с опасностью потерять территории в обмен на помощь Запада

Западная военная помощь дорого обойдется Украине, Киев может пожертвовать ради нее своими территориями. К такому выводу пришел обозреватель Пабло Хофре Леаль в своей статье для испанского издания Rebelion, передает «Лента.ру».
Он напомнил, что Украина согласилась на помощь западных стран по «ленд-лизу». Подобное решение в будущем может привести к нарушению ее суверенитета. Эксперт предположил, что после завершения боевых действий Украина, стремясь расплатиться с Западом за военную помощь, может отдать свои территории в распоряжение НАТО и США,
Автор статьи считает, что предоставление части земли — один из немногих способов, которым Украина может покрыть «непомерно огромный долг». В публикации отмечается, что НАТО и США планируют построить десятки новых военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, а затем сдавать их в аренду на собственных, вероятнее всего невыгодных условиях.
Пабло Хофре Леаль считает, что Киев, принимая помощь от Запада, «сам роет себе яму». Кроме того, он написал, что западные страны навязывают свои вооружения Украине, чтобы в будущем настаивать на их обслуживании и модернизации и тем самым брать с Киева дополнительные средства.