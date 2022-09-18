Киев столкнулся с опасностью потерять территории в обмен на помощь Запада

Западная военная помощь дорого обойдется Украине, Киев может пожертвовать ради нее своими территориями. К такому выводу пришел обозреватель Пабло Хофре Леаль в своей статье для испанского издания Rebelion, передает «Лента.ру».

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Он напомнил, что Украина согласилась на помощь западных стран по «ленд-лизу». Подобное решение в будущем может привести к нарушению ее суверенитета. Эксперт предположил, что после завершения боевых действий Украина, стремясь расплатиться с Западом за военную помощь, может отдать свои территории в распоряжение НАТО и США,

Автор статьи считает, что предоставление части земли — один из немногих способов, которым Украина может покрыть «непомерно огромный долг». В публикации отмечается, что НАТО и США планируют построить десятки новых военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, а затем сдавать их в аренду на собственных, вероятнее всего невыгодных условиях.