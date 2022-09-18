Bloomberg предсказал «полное разъединение» США и Китая

Президент США Джо Байден наращивает усилия по снижению экономической зависимости от Китая, что непременно приведет к разъединению двух стран. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Инвесторы обеспокоены тем, что рост напряженности в связи с позицией Пекина в отношении России и Тайваня может ускорить экономическое разъединение», — сказано в статье издания.

Отмечают, что в США пристально следили за каждым шагом лидера Китая Си Цзиньпина во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который может повлечь санкции США.

«Отношения Китая с США останутся сложными в 2022 году и в последующий период, при этом геополитические риски остаются высокими, поскольку обе экономики все больше рассматривают друг друга как конкурентов», — цитирует Bloomberg главу отдела акций азиатских и глобальных развивающихся рынков в BNP Paribas Asset Management Чжикай Чена.

Акции ключевых производителей Китая в области от биотехнологий до электромобилей в последнее время сильно падают. Инициативы США по обеспечению безопасности внутренних цепочек поставок и укреплению своего промышленного превосходства вызвали сложности для китайских компаний.