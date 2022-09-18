В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
48 минут назад

Трамп предрек немцам «потерю страны»

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Во время своего выступления Трамп рассказал, что давно предупреждал Германию о риске такого развития событий. По его словам, еще во время своего президентства он подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг, который она будет поднять для «капитуляции» перед Россией.

Трамп предупредил немцев о потере страны
Фото: ReutersReuters

«Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться», – вспомнил политик.

Он добавил, что в тот момент в Германии все посмеялись над его предостережениями.

«Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь», – подчеркнул Трамп.

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что такими темпами немцы могут «остаться без страны», передают РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена и обвинил его в сумасшествии. Он также заявил, что Байден не выполняет свои обещания.

Трамп обвинил Байдена в опустошении стратегического резерва нефти

В мире,Джозеф Байден,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители