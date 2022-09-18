Трамп предупредил немцев о потере страны

Во время своего выступления Трамп рассказал, что давно предупреждал Германию о риске такого развития событий. По его словам, еще во время своего президентства он подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг, который она будет поднять для «капитуляции» перед Россией.
«Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться», – вспомнил политик.
Он добавил, что в тот момент в Германии все посмеялись над его предостережениями.
«Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь», – подчеркнул Трамп.
Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что такими темпами немцы могут «остаться без страны», передают РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена и обвинил его в сумасшествии. Он также заявил, что Байден не выполняет свои обещания.