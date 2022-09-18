Трамп предупредил немцев о потере страны

Во время своего выступления Трамп рассказал, что давно предупреждал Германию о риске такого развития событий. По его словам, еще во время своего президентства он подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг, который она будет поднять для «капитуляции» перед Россией.

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«Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться», – вспомнил политик.

Он добавил, что в тот момент в Германии все посмеялись над его предостережениями.

«Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь», – подчеркнул Трамп.

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что такими темпами немцы могут «остаться без страны», передают РИА Новости.