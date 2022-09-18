Трамп обвинил Байдена в опустошении стратегического резерва нефти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, пытаясь добиться максимального падения цен на энергоресурсы перед осенними выборами, опустошает государственный стратегический резерв нефти. К такому заключению пришел бывший лидер США Дональд Трамп.

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Политик заявил, что находясь на посту президента пополнил стратегические резервы, которые годами оставались нетронутыми, и сделал это по действительно выгодной низкой цене. Теперь же его преемник, по словам экс-президента, использует запасы в электоральных целях.

В настоящее время бензин в Америке, по сведениям РИА Новости, дешевеет на протяжении 95 дней. Однако, по прогнозу Трампа, после окончания выборов сразу же последует резкий скачек цен на топливо.

«Они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить», - предсказал бывший глава государства.