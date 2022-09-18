В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Трамп обвинил Байдена в опустошении стратегического резерва нефти

ТК «Звезда»иещё 3

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, пытаясь добиться максимального падения цен на энергоресурсы перед осенними выборами, опустошает государственный стратегический резерв нефти. К такому заключению пришел бывший лидер США Дональд Трамп.

Трамп обвинил Байдена в опустошении стратегического резерва нефти
Фото: ReutersReuters

Политик заявил, что находясь на посту президента пополнил стратегические резервы, которые годами оставались нетронутыми, и сделал это по действительно выгодной низкой цене. Теперь же его преемник, по словам экс-президента, использует запасы в электоральных целях.

В настоящее время бензин в Америке, по сведениям РИА Новости, дешевеет на протяжении 95 дней. Однако, по прогнозу Трампа, после окончания выборов сразу же последует резкий скачек цен на топливо.

«Они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить», - предсказал бывший глава государства.

Трамп добавил, что сформированные им резервы в действительности предназначаются для совершенно иных целей. Они нужны будут государству в случае потенциальной войны, а не в качестве инструмента политической борьбы.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители