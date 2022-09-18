Китай резко отреагировал на визит делегации Чехии на Тайвань

Визит чешской делегации на Тайвань во главе с сенатором Йиржи Драгошем нарушает суверенитет Китая, говорится в заявлении посольства КНР в Чехии.

«Этот шаг стал вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», серьезным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьезным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств», – передает РИА «Новости» заявление китайского диппредставительства.

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В дипмиссии добавили, что визит чешской делегации на Тайвань подрывает политическую основу двусторонних отношений двух стран.

Отмечается, что Пекин уже сделал Праге «серьезное представление».

Ранее МИД Тайваня заявил, что делегация из Чехии, возглавляемая сенатором и бывшим президентом Академии наук Чешской Республики Йиржи Драгошем, прибудет на остров 18 сентября. В ее состав вошли 14 человек.

В интервью Центральному информационному агентству Драгош заявил, что напряженность между двумя сторонами Тайваньского пролива вызвала у европейских политических кругов опасения о превращении острова во «вторую Украину». По его словам, хотя европейские страны не обязательно смогут поставлять оружие Тайбэю, они готовы углублять связи с ним в таких сферах, как культура и наука, а также в других областях мягкой силы.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в свою очередь, заявила, что Китай выступает против любых форм официальных контактов с Тайванем извне. Мао Нин призвала Прагу соблюдать принцип «одного Китая», не посылать сепаратистским силам на острове «неверных сигналов» и не подрывать политическую основу развития двусторонних отношений.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Посольство Китая в США выступило против любого рода официальных связей между США и Тайванем.