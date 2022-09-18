Украина ответила на слова о необходимости отдать часть своей территории России

Посольство Украины в Румынии посчитало неприемлемыми слова бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги, который заявил, что Украина ради прекращения боевых действий должна передать часть своих территорий России, Венгрии, Румынии и Польше. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Twitter дипломатического представительства.

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Как говорится в сообщении, Андрей Марги своим заявлением поставил под сомнения базовые принципы международного права, в частности, неприкосновенность границ государства. Дипломаты добавили, что полная приверженность этим принципам гарантирует безопасность и стабильность на всем континенте, поэтому они не должны быть нарушены.

Кроме того, в посольстве указали, что слова бывшего министра Румынии на фоне непрекращающихся боевых действий на Украине, где люди отстаивают свою независимость и безопасность всей Европы, воспринимаются, как совершенно вопиющее отклонение.