Украина ответила на слова о необходимости отдать часть своей территории России

Посольство Украины в Румынии посчитало неприемлемыми слова бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги, который заявил, что Украина ради прекращения боевых действий должна передать часть своих территорий России, Венгрии, Румынии и Польше. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Twitter дипломатического представительства.
Как говорится в сообщении, Андрей Марги своим заявлением поставил под сомнения базовые принципы международного права, в частности, неприкосновенность границ государства. Дипломаты добавили, что полная приверженность этим принципам гарантирует безопасность и стабильность на всем континенте, поэтому они не должны быть нарушены.
Кроме того, в посольстве указали, что слова бывшего министра Румынии на фоне непрекращающихся боевых действий на Украине, где люди отстаивают свою независимость и безопасность всей Европы, воспринимаются, как совершенно вопиющее отклонение.
Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Румынии Андрей Марги заявил, что Украина должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. Он также указал, что в Европе не наступит стабильность, пока конфликт на Украине не будет урегулирован дипломатическим путем через переговоры России, Украины, США, Китая и Германии.