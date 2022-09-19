В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
15 минут назад

Чиновник НАТО с носками «Топчу русню» объяснился

Lenta.ruиещё 3

Директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Янис Сартс, который появился на конференции в Варшаве в носках украинского бренда с надписью «Топчу русню» на щиколотках, объяснил значение подобной надписи на предмете своего гардероба. Об этом он написал в Twitter.

Чиновник НАТО с носками «Топчу русню» объяснился
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил чиновник, под словом «русня» он подразумевал не людей определенной национальности, а «конкретное мировоззрение и поведение».

«Русня — люди, которые верят в свое "особое" право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе», — написал Сартс.

К этой же категории он добавил людей, которые «стараются скрыть военные преступления» и «делают вид, что ничего не происходит, несмотря на все факты».

Стало известно о сбитом на Украине Су-25

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на действия Сартса. По его мнению, подобные выходки говорят о «накале информационно-пропагандистской войны, которая сейчас происходит между Россией и Западом». Он отметил, что появление директора Центра стратегических коммуникаций НАТО в носках с русофобной надписью вызывает сожаление.

В мире,Андрей Кортунов,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители