В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

В Сербии рассказали о задержаниях на протестах против гей-парада

Lenta.ru

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что на протестах против гей-парада в Белграде прошли задержания. Десять полицейских получили легкие травмы, пишет РИА Новости.

В Сербии рассказали о задержаниях на протестах против гей-парада
Фото: ReutersReuters

На брифинге Брнабич рассказала о задержании 64 человек на протестах против гей-парада в Белграде. По ее мнению, Сербия проявила себя как серьезная страна, «которая сдержала слово, данное гражданам».

«Сегодня было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД на улицах Белграда, у нас было два инцидента — конфликт между определенными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке, в обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов», — сообщила она.

В Белграде начались столкновения с полицией из-за гей-парада

Ранее в Сербии запретили проведение гей-парада. Президент республики Александр Вучич объяснил, что МВД страны приняло такое решение из-за угрозы беспорядков.

«Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы "оспы обезьян"... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности», — подчеркнул он.

Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride. 27 августа Вучич отменил гей-парад в Белграде за две недели до его проведения из-за массовых протестов местных жителей, которые устраивали марши с плакатами и настаивали на отмене гей-парада.

В мире,Ана Брнабич,Александр Вучич,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители