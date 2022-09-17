В Сербии рассказали о задержаниях на протестах против гей-парада

«Сегодня было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД на улицах Белграда, у нас было два инцидента — конфликт между определенными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке, в обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов», — сообщила она.