В КНР заявили о "нарушении суверенитета Китая"

Посольство КНР в Чехии заявило, что считает визит делегации сената и ряда министерств Чехии на Тайвань "нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая", сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Фото: Chiang Ying-ying/AP Chiang Ying-ying/AP

По мнению КНР, это "существенно нарушает основные нормы международных отношений и двусторонние политические обязательства, подрывает политические основы сотрудничества между Китаем и Чешской Республикой".

В посольстве подчеркнули, то китайская сторона выражает резкое недовольство таким актом и уже представила официальную позицию чешской стороне.