В КНР заявили о "нарушении суверенитета Китая"

Посольство КНР в Чехии заявило, что считает визит делегации сената и ряда министерств Чехии на Тайвань "нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая", сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По мнению КНР, это "существенно нарушает основные нормы международных отношений и двусторонние политические обязательства, подрывает политические основы сотрудничества между Китаем и Чешской Республикой".
В посольстве подчеркнули, то китайская сторона выражает резкое недовольство таким актом и уже представила официальную позицию чешской стороне.
Ранее заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. При этом Коэн отметил, что в настоящее время разведка Соединенных Штатов не считает, что власти КНР приняли окончательное решение по вопросу потенциального вторжения на Тайвань.