Стало известно о планах Тихановской приехать на Генассамблею ООН

Источник допустил приезд Тихановской на Генассамблею ООН и рассказал, что у политика есть планы приехать в Нью-Йорк в составе одной из делегаций Европы.

«Предполагается, что Тихановская и ее сотрудники могут присоединиться к Польше или к одному из трех прибалтийских государств — Литве , Латвии или Эстонии », — сообщил собеседник РИА Новости.

Сейчас неизвестно, получит ли Тихановская доступ в зал Генассамблеи во время общих прений или же она намерена участвовать во встречах на полях сессии. Информатор издания допустил, что если планы Тихановской подтвердятся, то эти данные способны «навести на мысли» о финансировании белорусской оппозиции Западом и ее использовании как рычага давления для обострении ситуации в стране.