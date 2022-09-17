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7 минут назад

Бразилия разрешила прививать от коронавируса младенцев

ТАСС

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило прививать от коронавирусной инфекции нового типа детей в возрасте от полугода. Об этом сообщает в субботу телеканал CNN Brasil.

Бразилия разрешила прививать от коронавируса младенцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, для вакцинации этой возрастной группы допустимо использовать препарат американской фармацевтической компании Pfizer.

"Вакцина должна вводиться тремя дозами по 0,2 мл. Перерыв между первыми двумя дозами должен составлять три недели, третий компонент необходимо вводить не менее чем через восемь недель после второго", - цитирует телеканал сообщение регулятора.

Ранее препаратом американской фармацевтической компании было разрешено прививать от коронавируса несовершеннолетних в возрасте от пяти лет. Для вакцинации детей от трех до пяти лет разрешается также применять китайский препарат Coronavac.

По данным Минздрава страны, около 85% населения сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, почти 80% - прошли первичный курс вакцинации. Среди детей этот показатель составляет соответственно 90 и 85%.

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