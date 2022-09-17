Титулы детей принца Гарри привели к новому скандалу

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл возмутились из-за отказа короля Великобритании Карла III разрешить их детям использовать обращение «Ваше Королевское высочество». Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источник.
По данным источника, Карл III согласился дать трехлетнему Арчи титул принца, а годовалой дочери Лилибет - принцессы. Вместе с тем, он категорически отказался даровать им соответствующий статус. Таким образом, к ним будет неприменимо обращение «Ваше Королевское высочество» (HRH).
Государь якобы объяснил это тем, что такое обращение допустимо только по отношению к представителям семьи, которые работают на благо королевства. Меган, Гарри и их отпрыски к этой категории не относятся.
По данным газеты, принц Гарри после смерти королевы приложил значительные усилия к тому, чтобы получить для своих детей право на это обращение. Но пока его старания не увенчались успехом.