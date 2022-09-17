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1 час назад

Титулы детей принца Гарри привели к новому скандалу

Елена Прошина

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл возмутились из-за отказа короля Великобритании Карла III разрешить их детям использовать обращение «Ваше Королевское высочество». Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источник.

Титулы детей принца Гарри привели к новому скандалу
Фото: ReutersReuters

По данным источника, Карл III согласился дать трехлетнему Арчи титул принца, а годовалой дочери Лилибет - принцессы. Вместе с тем, он категорически отказался даровать им соответствующий статус. Таким образом, к ним будет неприменимо обращение «Ваше Королевское высочество» (HRH).

Государь якобы объяснил это тем, что такое обращение допустимо только по отношению к представителям семьи, которые работают на благо королевства. Меган, Гарри и их отпрыски к этой категории не относятся.

По данным газеты, принц Гарри после смерти королевы приложил значительные усилия к тому, чтобы получить для своих детей право на это обращение. Но пока его старания не увенчались успехом.

В мире,принц Гарри,
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