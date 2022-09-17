Тысячи демонстрантов потребовали отставки Макрона

После призыва движения «Патриоты» потребовать отставки президента Франции Эммануэля Макрона, на площади Пале-Рояль в Париже вышли несколько тысяч демонстрантов, передает корреспондент РИА «Новости».

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16 апреля текущего года в центре Парижа проходила акция против переизбрания Макрона на второй срок. Акция была организована лидером движения «Патриоты» Флорианом Филиппо.

3 сентября демонстрации возобновились, теперь «Патриоты» призывают выходить на улицу с требованием ухода Макрона и выхода Франции из Европейского Союза и НАТО.