Партия Макрона сменила название на "Ренессанс"

Основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном партия "Республика на марше" (LREM) официально сменила свое название на "Ренессанс", сообщает радио Franceinfo.
"Никогда не отказывайтесь от движения вперед. Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед - вот курс, который я хочу задать сегодня вечером", - заявил Макрон на на партийном съезде.
Помимо изменения названия, "Ренессанс" превратился в партию классического стиля, так как раньше "Республика на марше" являлось транспартийным политическим движением, которое объединяло под собой как правых, так и левых. С этого момента, члены "Ренессанса" будут обязаны платить партийный взнос, а также им будет запрещено участие в других политических объединениях.
Ранее, после призыва движения "Патриоты" потребовать отставки президента Франции Эммануэля Макрона, на площади Пале-Рояль в Париже вышли несколько тысяч демонстрантов.