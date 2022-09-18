Партия Макрона сменила название на "Ренессанс"

"Никогда не отказывайтесь от движения вперед. Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед - вот курс, который я хочу задать сегодня вечером", - заявил Макрон на на партийном съезде.

Помимо изменения названия, "Ренессанс" превратился в партию классического стиля, так как раньше "Республика на марше" являлось транспартийным политическим движением, которое объединяло под собой как правых, так и левых. С этого момента, члены "Ренессанса" будут обязаны платить партийный взнос, а также им будет запрещено участие в других политических объединениях.