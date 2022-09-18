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1 час назад

Партия Макрона сменила название на "Ренессанс"

Газета.Ruиещё 2

Основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном партия "Республика на марше" (LREM) официально сменила свое название на "Ренессанс", сообщает радио Franceinfo.

Партия Макрона сменила название на "Ренессанс"
Фото: ReutersReuters

"Никогда не отказывайтесь от движения вперед. Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед - вот курс, который я хочу задать сегодня вечером", - заявил Макрон на на партийном съезде.

Помимо изменения названия, "Ренессанс" превратился в партию классического стиля, так как раньше "Республика на марше" являлось транспартийным политическим движением, которое объединяло под собой как правых, так и левых. С этого момента, члены "Ренессанса" будут обязаны платить партийный взнос, а также им будет запрещено участие в других политических объединениях.

Ранее, после призыва движения "Патриоты" потребовать отставки президента Франции Эммануэля Макрона, на площади Пале-Рояль в Париже вышли несколько тысяч демонстрантов.

В мире,Эммануэль Макрон,
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