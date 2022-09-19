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24 минуты назад

В Германии предложили наказать Турцию за общение с Россией

Lenta.ruиещё 2

Один из лидеров партии «Союз 90/Зеленые» и бывший министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юрген Триттин предложил наказать Турцию и ввести против нее ограничения из-за стремления государства к общению с Россией. Его слова приводит газета Die Welt.

В Германии предложили наказать Турцию за общение с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобная инициатива была вызвана желанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), членом которой является Россия. «Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном. Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», — сказал Триттин.

Ранее Эрдоган объявил целью Турции присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами «шанхайской пятерки» при вступлении в организацию и формировании «совершенно иного положения» Турции.

В мире,Юрген Триттин,Реджеп Эрдоган,НАТО,ШОС,
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