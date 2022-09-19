В Германии предложили наказать Турцию за общение с Россией

Один из лидеров партии «Союз 90/Зеленые» и бывший министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юрген Триттин предложил наказать Турцию и ввести против нее ограничения из-за стремления государства к общению с Россией . Его слова приводит газета Die Welt.

Подобная инициатива была вызвана желанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), членом которой является Россия. «Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном. Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», — сказал Триттин.