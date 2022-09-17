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49 минут назад

МАГАТЭ заявило о подключении Запорожской АЭС к энергосети Украины

Газета.Ru

В Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети после почти недельного использования генераторов и резервных линий электропередачи. Об этом сообщается на сайте агентства.

МАГАТЭ заявило о подключении ЗАЭС к энергосети Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередачи, которые были повреждены во время конфликта», — сказано в сообщении.

Ранее МАГАТЭ сообщало о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.

12 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял о возобновлении работы второй резервной линии энергоснабжения.

По его словам, остановленный ранее реакторный блок перешел в состояние холодного останова, и в результате ему потребуется меньше энергии для охлаждения, а обе «восстановленные линии могут получать электроэнергию из сети через распределительное устройство близлежащей ТЭЦ».

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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