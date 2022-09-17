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50 минут назад

Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном военной операции

Елена Прошина

Азербайджан завершил «военную операцию» на границе с Арменией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном военной операции
Фото: tccb.gov.trtccb.gov.tr

Турецкий президент сказал журналистам, что получил данную информацию от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам Эрдогана, операция был начата «в ответ на провокации Армении». Сейчас она завершена, и «наши азербайджанские братья переместились на безопасную позицию». Поэтому обсуждать боевые действия больше «нет смысла».

Ранее Ереван обвинил Баку в военных преступлениях. Представительство Армении в Европейском суде по правам человека подало соответствующее заявление в Международный суд.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном велись вблизи границы с 13 сентября. Страны заявили о потерях среди военнослужащих.

В мире,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,ЕСПЧ,
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