Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном военной операции

Азербайджан завершил «военную операцию» на границе с Арменией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».
Турецкий президент сказал журналистам, что получил данную информацию от президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По словам Эрдогана, операция был начата «в ответ на провокации Армении». Сейчас она завершена, и «наши азербайджанские братья переместились на безопасную позицию». Поэтому обсуждать боевые действия больше «нет смысла».
Ранее Ереван обвинил Баку в военных преступлениях. Представительство Армении в Европейском суде по правам человека подало соответствующее заявление в Международный суд.
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном велись вблизи границы с 13 сентября. Страны заявили о потерях среди военнослужащих.