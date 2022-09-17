Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном военной операции

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Турецкий президент сказал журналистам, что получил данную информацию от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам Эрдогана, операция был начата «в ответ на провокации Армении». Сейчас она завершена, и «наши азербайджанские братья переместились на безопасную позицию». Поэтому обсуждать боевые действия больше «нет смысла».

Ранее Ереван обвинил Баку в военных преступлениях. Представительство Армении в Европейском суде по правам человека подало соответствующее заявление в Международный суд.