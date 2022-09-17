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54 минуты назад

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси прибыла в Армению

ТАСС

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. Об этом сообщает в субботу агентство Armenpress.

Пелоси прибыла в Армению
Фото: ReutersReuters

"В ходе визита спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами - для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности", - говорится в пресс-релизе посольства США в Армении, выдержки из которого приводит агентство.

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