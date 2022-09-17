Пелоси прибыла в Армению

"В ходе визита спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами - для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности", - говорится в пресс-релизе посольства США в Армении, выдержки из которого приводит агентство.