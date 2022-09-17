Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном военной операции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении операции на границе с Арменией, передает РИА Новости. Эрдоган назвал действия Еревана провокацией, на которую Баку был вынужден отреагировать. Президент Турции также рассказал, что 20 октября посетит Карабах, где откроет аэропорт вместе с Алиевым.

Фото: tccb.gov.tr tccb.gov.tr

Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать ее сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Алиева, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию, — сказал Эрдоган.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная провокация Армении на границе является «огромным ударом» по нормализации двусторонних отношений.