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11 минут назад

Эрдоган заявил, что Азербайджан завершил операцию на границе с Арменией

News.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении операции на границе с Арменией, передает РИА Новости. Эрдоган назвал действия Еревана провокацией, на которую Баку был вынужден отреагировать. Президент Турции также рассказал, что 20 октября посетит Карабах, где откроет аэропорт вместе с Алиевым.

Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном военной операции
Фото: tccb.gov.trtccb.gov.tr

Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать ее сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Алиева, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию, — сказал Эрдоган.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная провокация Армении на границе является «огромным ударом» по нормализации двусторонних отношений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что конфликт с Азербайджаном может быть разрешен дипломатическим, политическим или военным путем, однако последний не рассматривается как единственный вариант развития событий.

В мире,Никол Пашинян,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,
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