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25 минут назад

Польша открыла судоходный канал в обход российских вод

Говорит Москва

Он проходит по Балтийской косе вблизи Калининградской области и соединяет польский город Эльблонг с морем.

Польша открыла судоходный канал в обход российских вод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент республики Анджей Дуда заявил, что акватория «демонстрирует независимость Польши от России».

«Открытие канала укрепит наш суверенитет и позволит не спрашивать согласия страны, которая оказалась недружественным для нас государством», — сказал он.

Трансляцию церемонии открытия ведёт местный телеканал TVP.

Ранее Россия критиковала строительство канала через Балтийскую косу из-за экологических рисков. Длина протока составляет 1,3 км, глубина — 5 метров, что позволяет проходить по нему судам длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.

В мире,Анджей Дуда,
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