Польша открыла судоходный канал в обход российских вод

Он проходит по Балтийской косе вблизи Калининградской области и соединяет польский город Эльблонг с морем.
Президент республики Анджей Дуда заявил, что акватория «демонстрирует независимость Польши от России».
«Открытие канала укрепит наш суверенитет и позволит не спрашивать согласия страны, которая оказалась недружественным для нас государством», — сказал он.
Трансляцию церемонии открытия ведёт местный телеканал TVP.
Ранее Россия критиковала строительство канала через Балтийскую косу из-за экологических рисков. Длина протока составляет 1,3 км, глубина — 5 метров, что позволяет проходить по нему судам длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.