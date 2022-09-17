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34 минуты назад

В Германии пожаловались на грубых беженцев с Украины

Илья Родин

В Веймаре постоянно происходят разнообразные скандалы с украинскими беженцами. В частности, работники благотворительных кухонь нередко жалуются на их хамство. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Дальнее зарубежье.

В Германии пожаловались на грубых беженцев с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сотрудники благотворительных кухонь рассказали, что украинцы приезжают к социальному объекту на больших, дорогих внедорожниках.

При получении продуктов ведут себя очень дерзко, грубо, придираются к мелочам. В частности, могут устроить скандал из-за обнаруженного на яблоке пятна, слегка подвядшего салата.

Работники подчеркнули, что впервые столкнулись с таким отношением. Они отметили, что «с сирийцами у нас такого никогда не было».

Ранее сообщалось, что французы отказываются размещать у себя в домах семьи беженцев с Украины.

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