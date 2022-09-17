Зеленского уличили в ношении женских кроссовок

Украинский президент Владимир Зеленский пришел на встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в женских кроссовках. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Фото: Reuters Reuters

«Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», - пишет канал.

В доказательство приводится скриншот страницы магазина, на котором изображены американские женские кроссовки из замши. Они аналогичны тем, в которых Зеленский прибыл на «зустрiч» c главой Еврокомиссии.

телеграм-канал «НеМалахов».

телеграм-канал «НеМалахов».

телеграм-канал «НеМалахов».

С начала спецоперации России на Украине Зеленский избрал себе образ «полевого командира» и тщательно его придерживается. Он появляется на протокольных официальных мероприятиях исключительно в футболках цвета хаки, кроссовках и армейских штанах.