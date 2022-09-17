Зеленского уличили в ношении женских кроссовок

Украинский президент Владимир Зеленский пришел на встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в женских кроссовках. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
«Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», - пишет канал.
В доказательство приводится скриншот страницы магазина, на котором изображены американские женские кроссовки из замши. Они аналогичны тем, в которых Зеленский прибыл на «зустрiч» c главой Еврокомиссии.
С начала спецоперации России на Украине Зеленский избрал себе образ «полевого командира» и тщательно его придерживается. Он появляется на протокольных официальных мероприятиях исключительно в футболках цвета хаки, кроссовках и армейских штанах.
При этом Зеленский никогда не служил в армии – два года назад в Минобороны Украины признали, что он «откосил» от службы и задним числом был оформлен по ВУС (воинской учетной специальности) как «писарчук» - делопроизводитель при штабе.