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42 минуты назад

Зеленского уличили в ношении женских кроссовок

Майк Габриелян

Украинский президент Владимир Зеленский пришел на встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в женских кроссовках. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Зеленского уличили в ношении женских кроссовок
Фото: ReutersReuters

«Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», - пишет канал.

В доказательство приводится скриншот страницы магазина, на котором изображены американские женские кроссовки из замши. Они аналогичны тем, в которых Зеленский прибыл на «зустрiч» c главой Еврокомиссии.

телеграм-канал «НеМалахов».
телеграм-канал «НеМалахов».
телеграм-канал «НеМалахов».

С начала спецоперации России на Украине Зеленский избрал себе образ «полевого командира» и тщательно его придерживается. Он появляется на протокольных официальных мероприятиях исключительно в футболках цвета хаки, кроссовках и армейских штанах.

При этом Зеленский никогда не служил в армии – два года назад в Минобороны Украины признали, что он «откосил» от службы и задним числом был оформлен по ВУС (воинской учетной специальности) как «писарчук» - делопроизводитель при штабе.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,
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