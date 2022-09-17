Столицу Казахстана переименовали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу указ о переименовании столицы республики из Нур-Султана в Астану . Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в документе.

Ранее 17 сентября Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым столице Казахстана возвращается прежнее название Астана. Кроме того, согласно изменениям в основной закон, срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.

В 1997 году первый президент страны Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в город Акмола, который в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан в честь Назарбаева. День столицы - 6 июля - отмечают в Казахстане как государственный праздник.