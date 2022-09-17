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23 минуты назад

«Экономическая смерть ЕС»: новый газопровод из России обескуражил французов

News.ru

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Многие комментаторы не только критикуют действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и жалеют ЕС, который может в скором времени лишиться российских энергоресурсов, передает РИА Новости.

«Экономическая смерть ЕС»: новый газопровод из России обескуражил французов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено — вечным поражением, — написал один из читателей.

Другие отметили, что такая ситуация сигнализирует об экономической смерти Европы. Они обвинили США в том, что она приложила к этому руку, «вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2».

Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2» и погубив этот проект с помощью руководства Германии, — добавил другой пользователь.

Кое-кто обратил внимание на риторику властей ЕС, не раз говоривших, что регион находится в зависимости от энергоресурсов из РФ. Но теперь, когда Москва готовится поставлять свой газ в КНР, местные СМИ разразились гневными статьями. В таких условиях европейцам не стоит обижаться на Россию за смену ориентиров, пишут читатели.

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