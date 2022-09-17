Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Многие комментаторы не только критикуют действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и жалеют ЕС, который может в скором времени лишиться российских энергоресурсов, передает РИА Новости.

Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено — вечным поражением, — написал один из читателей.

Другие отметили, что такая ситуация сигнализирует об экономической смерти Европы. Они обвинили США в том, что она приложила к этому руку, «вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2».

Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2» и погубив этот проект с помощью руководства Германии, — добавил другой пользователь.